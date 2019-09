Probabili formazioni Serie A, 4^ giornata: chance per Dybala, nel Lecce c’è Babacar

Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel primo match in campo Cagliari e Genoa, la squadra di Andreazzoli chiamata a riscattare la sconfitta contro l’Atalanta, gli uomini di Maran hanno conquistato i primi tre punti in trasferta contro il Parma. Piatto ricco anche nella giornata di sabato, nel primo match in campo Udinese e Brescia in un importante scontro per la salvezza, alle 18 la Juventus contro il Verona, in serata lo spettacolare derby di Milano Milan-Inter. Nel lunch match della domenica in campo Sassuolo e Spal, trasferte per Napoli e Roma contro Lecce e Bologna, la Sampdoria in campo contro il Torino, sfida affascinante tra Atalanta e Fiorentina, chiude il posticipo tra Lazio e Parma.

Probabili formazioni Serie A

Cagliari-Genoa, venerdì 20 settembre ore 20.45

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Simeone

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé

Udinese-Brescia, sabato 21 settembre ore 15.00

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek, Ayè, Donnarumma

Juventus-Verona, sabato 21 settembre ore 18.00

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino

Milan-Inter, sabato 21 settembre ore 20.45

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Sassuolo-Spal, domenica 22 settembre ore 12.30

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traoré, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna; Di Francesco

Bologna-Roma, domenica 22 settembre ore 15.00

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Spinazzola; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Lecce-Napoli, domenica 22 settembre ore 15.00

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Babacar.

Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Younes; Milik, Lozano

Sampdoria-Torino, domenica 22 settembre ore 15.00

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Colley; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza

Atalanta-Fiorentina, domenica 22 settembre ore 18.00

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer, De Roon Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa

Lazio-Parma, domenica 22 settembre ore 20.45

Lazio (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Lulic, Luis Alberto; Correa, Immobile

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho