Probabili formazioni Serie A, 5^ giornata: Sarri cambia ancora, nell’Inter tocca a Sanchez

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A 5^ GIORNATA – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale di Serie A. Si parte con i due anticipi del martedì: Verona-Udinese e Brescia-Juventus. Grande attesa per il debutto di Balotelli. Ricchissimo il programma del mercoledì, che verrà aperto da Roma-Atalanta alle 19. Il piatto forte delle 21 è Inter-Lazio, ma si giocano anche Fiorentina-Sampdoria e Napoli-Cagliari. Chiude Torino-Milan, giovedì sera. Le probabili formazioni.

MARTEDI’ ORE 19

VERONA-UDINESE

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto (Nestorovski), Lasagna.

ORE 21

BRESCIA-JUVENTUS

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain (Dybala), Ronaldo.

MERCOLEDI’ ORE 19

ROMA-ATALANTA

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

ORE 21

FIORENTINA-SAMPDORIA

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni.

GENOA-BOLOGNA

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

INTER-LAZIO

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Sanchez, Lukaku.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile (Caicedo).

NAPOLI-CAGLIARI

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Lozano (Milik)..

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Castro; Joao Pedro, Pavoletti.

PARMA-SASSUOLO

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Marlon, Chiriches, Ferrari, Peluso; Locatelli, Obiang, Traore; Berardi, Caputo, Defrel.

SPAL-LECCE

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Di Francesco.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu (Shakhov); Falco; Farias, Lapadula (Babacar).

GIOVEDI’ ORE 21

TORINO-MILAN

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Aina; Belotti, Zaza (Verdi).

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Leao (Rebic), Piatek.