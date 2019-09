Probabili formazioni Serie B, 6^ giornata: tutti gli schieramenti

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B – La sesta giornata di Serie B si apre, come al solito, con l’anticipo del venerdì. A scendere in campo saranno Pescara e Crotone. Quattro le gare al sabato, tra le quali Frosinone-Cosenza ed Empoli-Perugia. Altre quattro partite la domenica: scontro per le primissime posizioni tra Benevento ed Entella, delicatissimo Spezia-Trapani. Chiude il programma la capolista Ascoli, di scena a Cremona lunedì. Le probabili formazioni della 6^ giornata.

venerdì

ore 21

PESCARA-CROTONE

Pescara (4-3-3): Fiorillo, Zappa, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Kastanos, Machin, Cisco (Di Grazia), Galano, Maniero.

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Simy, Vido.

sabato

ore 15

FROSINONE-COSENZA

Frosinone (4-3-1-2): Iacobucci; Beghetto, Ariaudo, Capuano, Brighenti, Haas, Maiello, Paganini, Ciano; Trotta, Novacovich.

Cosenza (4-2-3-1): Perina, Lazaar, Idda, Capela, Legittimo, Sciaudone, Kanoutè, Carretta, Bruccini, Pierini, Baez.

JUVE STABIA-CITTADELLA

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Vitiello, Tonucci, Troest, Germoni, Addae, Calo. Canotto, Di Gennaro, Cissè, Elia.

Cittadella (4-3-1-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Iori, Branca; Gargiulo, Diaw, Panico.

VENEZIA-PISA

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Felicioli, Cremonesi, Modolo, Fiordaliso, Maleh, Fiordilino, Zuculini, Capello, Montalto, Bocalon.

Pisa (3-5-2): Gori, Aya, Birindelli, Varnier, Belli, Marin, Gucher, De Vitis, Verna, Masucci, Marconi.

ore 18

EMPOLI-PERUGIA

Empoli (4-3-1-2): Brignoli, Veseli, Romagnoli, Nikolaou, Antonelli, Dezi, Stulac, Bandinelli, Laribi, La Gumina, Moreo.

Perugia (4-3-1-2): Vicario; Di Chiara, Angella, Gyomber, Rosi, Dragomir; Carraro, Falzerano, Capone; Iemmello, Falcinelli.

domenica

ore 15

BENEVENTO-ENTELLA

Benevento (3-5-2): Montipò, Gyamfi, Caldirola, Volta, Letizia, Kragl, Viola, Del Pinto, Tello, Coda, Sau.

Virtus Entella (4-4-2): Contini; Sernicola, Pellizzer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto, Schenetti; Mancosu, Morra.

CHIEVO-PORDENONE

Chievo (4-3-1-2): Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio, Segre, Esposito, Obi, Giaccherini, Djordjevic, Meggiorini.

Pordenone (4-3-3): Di Gregorio, De Agostini, Camporese, Barison, Almici, Pobega, Burrai, Gavazzi, Chiaretti, Monachello, Candellone.

SPEZIA-TRAPANI

Spezia (4-3-3): Scuffet, Vignali, Capradossi, Terzi, Marchizza, Mora, Ricci M, Bartolomei, Ricci F, Galabinov, Gyasi.

Trapani (4-3-3): Dini, Cauz, Fornasier, Scognamillo; Luperini, Moscati, Taugardeau; Jakimovski, Aloi, Pettinari, Nzola.

ore 21

LIVORNO-SALERNITANA

Livorno (3-4-3): Zima, Morganella, Di Gennaro, Boben, Gasbarro, Luci, Agazzi, Marsura, Murilo, Raicevic, Braken.

Salernitana (3-5-2): Micai; Jaroszynski; Billong; Caro, Cicerelli, Akpa Apro, Di Tacchio, Firenze, Lopez; Giannetti, Jallow.

lunedì

ore 21

CREMONESE-ASCOLI

Cremonese (3-5-2): Agazzi, Caracciolo, Claiton, Bianchetti, Mogos, Valzania, Castagnetti, Deli, Migliore, Ciofani, Ceravolo.

Ascoli (4-4-2): Lanni, Gerbo, Valentini, Brosco, Pucino, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Ninkovic, Ardemagni, Da Cruz.