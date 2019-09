Probabili formazioni Spal-Lazio: out Luiz Felipe, c’è Vavro

Probabili formazioni Spal-Lazio – Ferraresi alla ricerca ancora del primo punto, laziali nel segno della continuità. Tra i match delle 15 c’è anche quello tra Spal e Lazio. Formazione tipo per i ragazzi di Semplici, l’unico indisponibile è Fares. La coppia d’attacco è confermata: Petagna-Di Francesco. Nella Lazio mancherà Luiz Felipe, al suo posto Vavro. Per il resto, non cambia nulla. Le probabili formazioni.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Igor; Petagna, Di Francesco

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Fares

LAZIO (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

Squalificati: Nessuno | Indisponibili: Luiz Felipe