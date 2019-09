Probabili formazioni Spal-Lecce: ancora Strefezza per Semplici, gioca Babacar

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-LECCE – Va in scena al Paolo Mazza Spal-Lecce. Si sfidano due squadre reduci da due sconfitte. La compagine di Semplici ha perso contro il Sassuolo, non entrando mai in partita. La squadra di Liverani ha incassato il ko interno contro il Napoli. Le due squadre vogliono rialzare la testa e ripartire la loro corsa verso la salvezza. Pochi dubbi per l’allenatore di casa, che dovrebbe operare solo un cambio: dentro Felipe, fuori Tomovic. Più turnover, invece, per i salentini: dentro Shakhov e Babacar dal 1′.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-LECCE

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Di Francesco, Petagna.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Benzar, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Shakhov, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Falco, Babacar.