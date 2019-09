Probabili formazioni Udinese-Bologna: quasi certo il forfait di Lasagna, dubbio in attacco per i felsinei

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BOLOGNA – Si gioca Udinese-Bologna, partita valida per la sesta giornata di Serie A. Momento delicatissimo per i friulani, che vengono da 4 partite senza vittorie, l’ultima il pareggio per 0-0 di Verona. Il Bologna, dopo l’ottimo avvio, è in leggera flessione dopo la sconfitta contro la Roma e il pari contro il Genoa. Tudor ha un solo risultato per rimanere sulla panchina dell’Udinese. In forte dubbio Lasagna, il tecnico croato potrebbe proporre l’inedita coppia Okaka-Nestorovski. Conferme nel Bologna per il 4-2-3-1, unico dubbio chi sarà l’attaccante centrale tra Santander e Palacio. Le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BOLOGNA

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Nestorovski.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio (Santander).