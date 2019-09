Pronostici Champions League – I consigli di CalcioWeb: i cechi dello Slavia Praga possono…vedere la porta

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE – Torna oggi la Champions League. Si parte alle 18,55 con la prima italiana a scendere in campo: l’Inter di Antonio Conte riceve lo Slavia Praga. Stesso orario per Lione Zenit, in serata esordio del Napoli al San Paolo contro il Liverpool. Interessanti sfide tra Borussia Dortmund e Barcellona e tra Chelsea e Valencia. Domani sarà il turno delle altre due italiane: Juventus (in Spagna contro l’Atletico Madrid) e Atalanta (a Zagabria contro la Dinamo). Grande attesa per Psg-Real Madrid con il probabili impiego di Icardi dal primo minuto. I pronostici di CalcioWeb per la due giorni di Champions.

CHAMPIONS LEAGUE, I PRONOSTICI DI CALCIOWEB

INTER-SLAVIA PRAGA GOAL – Debutto morbido, sulla carta, per l'Inter. Occhio però a dare per scontato il risultato del match. Ok che i nerazzurri sono partiti bene, ma lo Slavia Praga è squadra ostica e lo ha dimostrato lo scorso anno in Europa League, andando a segnare 2 gol a Siviglia e 3 a Londra contro il Chelsea. Prevediamo una gara comunque da 1, ma i cechi possono…vedere la porta.

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA GOAL – Una delle partite più interessanti del primo turno. I gialloneri sono in grande forma, specialmente davanti ma dietro concedono parecchio. Stesso discorso per il Barcellona, che potrebbe essere costretto a fare a meno di Messi. Difficile azzardare un segno anche se ci sbilanciamo leggermente a favore dei padroni di casa (1X). Ci si aspettano tanti gol.

NAPOLI-LIVERPOOL OVER – Altro big match della serata di martedì. Rivincita dello scorso anno, quando i partenopei si imposero 1-0 al San Paolo e i Reds vinsero ad Anfield con lo stesso punteggio. Due squadre che hanno dimostrato un gioco offensivo già rodato, qualche pecca per entrambe nella fase difensiva. Anche in questo caso prevediamo tanti gol. Per gli amanti dei segni consigliamo la doppia chance 1X. Vedi Napoli e poi…OVER.

ATLETICO MADRID-JUVENTUS X – Altra rivincita dello scorso anno. Due squadre rinnovate, chi negli uomini, chi in panchina. La scorsa stagione fu 2-0 Atletico in casa, 3-0 Juve a Torino. Prevediamo un match molto più teso ed equilibrato, trattandosi della prima del girone. Potrebbe scapparci il pareggio.

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA X2 – Debutto assoluto per la squadra di Gasperini. L'Atalanta è reduce dalla vittoria in extremis a Genova. Di fronte una Dinamo Zagabria che non perde in casa dal 2018. Una trasferta ostica, ma le statistiche sono fatte per essere smentite. Possibile blitz della Dea.

PSG-REAL MADRID X2 – Assenze pesanti da entrambe le parti. Fuori causa Cavani e Mbappé tra i parigini, squalificato Sergio Ramos e assenti Marcelo, Isco e Modric. Nel Psg toccherà a Neymar e Icardi tentare di avere la meglio della difesa dei Blancos. Dal nostro punto di vista non sarà così facile. Si può tranquillamente giocare il GOAL.

GLI ALTRI PRONOSTICI