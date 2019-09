Pronostici Champions League, vietato sbagliare per Juventus e Atalanta. Bianconeri in discesa con il Bayer Leverkusen, a 1.50 su Sisal Matchpoint

Pronostici Champions League – Si torna in campo per la Champions League e, per la Juventus, è già il tempo delle gare decisive. Dopo essersi fatti rimontare due gol dall’Atletico Madrid nella prima gara del girone, i bianconeri ospitano allo Stadium il Bayer Leverkusen, in cerca il riscatto dopo la sconfitta rimediata con il Lokomotiv Mosca. La squadra di Sarri non può più sbagliare, servono i tre punti per non complicarsi il cammino nel Gruppo D e, a guardare le quote degli analisti di Sisal Matchpoint, non dovrebbe avere problemi: la Juventus è nettamente favorita a 1.50, per il successo dei tedeschi si sale a 7 volte la posta mentre il pareggio vale 4.25. Nessun dubbio per gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla vittoria dei bianconeri. In salita le quotazioni di Dybala dal primo minuto, insieme a Ronaldo e Higuain per un tridente all’attacco dalle grandi potenzialità. La rete della Joya è proposta a 3.50, più probabile quelle di CR7, a 1.90, e del Pipita, a 2.00. Nonostante il mezzo passo falso con i Colchoneros, la qualificazione agli ottavi della Juventus non è in discussione e si gioca a un rasoterra 1.05.

Dopo l’esordio da dimenticare con la Dinamo Zagabria, l’Atalanta trova lo Shaktar Donetsk, una sfida che ha tutte le sembianze di uno scontro diretto dando per scontato che il Manchester City, altra squadra del gruppo, conquisti il primato. Gli uomini di Gasperini, in campionato, sembrano aver già archiviato lo scivolone di Champions, ma il vero esame europeo sarà la seconda gara del girone contro gli ucraini. Il pronostico è dalla parte della Dea, favorita a 1.80, la vittoria dello Shaktar si gioca a 4.25, il pareggio è a 3.75. Fiduciosi anche gli scommettitori, il 90% ha puntato sul successo dei nerazzurri. In attacco, sembra confermato il trio delle meraviglie Gomez-Ilicic-Zapata, con il Papu Gomez particolarmente in spolvero, reduce dalla doppietta al Sassuolo: la sua firma nel match è a 3.25, per un’altra doppietta si sale a 18.00. Zapata – già 5 centri in campionato e capocannoniere assieme a Berardi – va a caccia del primo sigillo in Champions League, proposto a 4.20. La sconfitta della prima uscita ha già reso in salita il cammino europeo della Dea: la qualificazione agli ottavi è data a 2.75, indietro rispetto alla Shaktar, la cui qualificazione è a 1.95.