Pronostici Champions League, le quote di Sisal Matchpoint: Juve sfavorita, l’Atalanta parte davanti

La caccia della Juventus alla tanto agognata Champions League riparte dal Wanda Metropolitano, dove va in scena la rivincita di Atletico Madrid – Juventus, di nuovo in sfida dopo l’eliminazione subita dai Colchoneros proprio per mano dei bianconeri agli ottavi dello scorso anno. La squadra di Sarri arriva all’incontro dopo una prestazione opaca contro la Fiorentina nella scorsa di campionato, con gli spagnoli servirà una immediata svolta e, visto che i bianconeri difficilmente ne sbagliano due di fila, è probabile che non tardi ad arrivare. Il match si presenta molto equilibrato secondo gli analisti di Sisal Matchpoint: avanti i madrileni, a 2.10, il blitz della Juve vale 3.10, così come il pareggio. Equilibrio anche tra gli scommettitori, il 52% ha optato per la vittoria dell’Atletico, il 35% per quella juventina. Protagonista indiscusso della sfida dello scorsa stagione, con l’incredibile tripletta con cui ribaltò il 2-0 dell’andata, Cristiano Ronaldo punta a essere di nuovo decisivo. La sua rete è a 3.00, per la doppietta si sale a 15.00 mentre un’altra tripletta sembra improbabile e viaggia a quota 75.00. Dall’altra parte il giovane connazionale Joao Felix che, a 19 anni, qualora dovesse segnare, diventerebbe il quinto giocatore portoghese più giovane ad andare in rete nella storia della Champions League: l’eventualità è a 3.50. Nel Gruppo D, insieme a Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca, sono proprio la Juventus e l’Atletico Madrid le favorite alla qualificazione: per i bianconeri il passaggio turno è a 1.08, da primi del girone a 1.57; per i Colchoneros a 1.20 con la vittoria a 2.75.

Quello con la Dinamo Zagabria sarà un match da ricordare per l’Atalanta, è infatti il debutto per la prima volta nella sua storia in Champions League. L’inizio del cammino nella massima competizione europea sembra soft per i nerazzurri, che partono favoriti a 2.45, la vittoria croata è a 3.50, mentre il pareggio si gioca a 3.40. Ottimisti anche gli scommettitori, per il 70% l’esordio dell’Atalanta in Champions sarà vincente. Non sarà facile segnare a Zagabria ma gli uomini di Gasperini hanno già realizzato 7 gol in 3 partite: il gol ospite è così a 1.18. L’Atalanta deve provare a portare a casa subito i 3 punti visto che poi dovrà vedersela con le altre avversarie del Gruppo C, Manchester City e Shakhtar Donetsk. Se il passaggio turno dei Citizens appare scontato, la Dea, a 1.85, si gioca il secondo posto con lo Shaktar, a 1.95 mentre una clamorosa vittoria del Girone dei nerazzurri è proposta a 9.00.