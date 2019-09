Pronostici Europa League, i consigli di CalcioWeb – Lazio e Roma senza problemi, rischia l’Arsenal

Pronostici Europa League – Parte anche la seconda competizione europea più importante dopo la due giorni (ieri e oggi) di Champions League. Solo due le italiane in campo, Lazio e Roma. Gli uomini di Inzaghi vanno in Romania, in casa del Cluj, la Roma ospita invece i turchi del Basaksehir. In campo anche Arsenal, Manchester United, Siviglia e Porto. Questi i consigli di CalcioWeb per alcune gare di domani sera.

CLUJ-LAZIO 2 – Non dovrebbe preoccupare l’avversario dei biancocelesti, anche se si gioca in trasferta. Da considerare la voglia di riscatto dopo la sconfitta in casa della Spal.

EINTRACHT FRANCFORTE-ARSENAL X2 – I tedeschi hanno perso gli uomini più importanti della scorsa stagione, ma restano temibili. Il 2 fisso è forse troppo rischioso per un Arsenal non irresistibile in trasferta.

PSV-SPORTING LISBONA GOL – Partita che si prospetta apertissima nel risultato e nei gol.

QARABAG-SIVIGLIA 2 – ‘Re’ della competizione, il Siviglia non dovrebbe sbagliare questa partita.

RENNES-CELTIC 1 – Gara difficile, considerando la tradizione scozzese. Ma i padroni di casa hanno dimostrato di essere molto insidiosi specie tra le mura amiche.

PORTO-YOUNG BOYS 1 – Dopo il mezzo fallimento della mancata qualificazione in Champions, i portoghesi vogliono partire bene in Europa League.

MANCHESTER UNITED-ASTANA 1 – L’avversario non è irresistibile, risultato scontato.

RANGERS FEYENOORD X – Partita da tripla, abbastanza equilibrata. Rischiamo l’X.

ROMA-BASAKSEHIR 1 – Sulla carta non c’è storia, non si può non giocare l’1. Da considerare comunque l’atteggiamento ultra offensivo della Roma (sempre molto rischioso) e la rosa degli avversari, composta da calciatori che in passato hanno calcato palcoscenici importanti.