Pronostici Europa League, le quote di William Hill sulle partita di stasera

Nuova serata europea in compagnia delle squadre italiane, che questa sera si sfideranno sul palcoscenico dell'Europa League.

Altra serata europea con formazioni italiane ai blocchi di partenza. Lazio e Roma questa sera saranno chiamate a rapporto per la fase a gironi dell’Europa League, pronta a dare spettacolo negli stadi del continente. Le partite di questa prima giornata sembrano non impensierire i club della capitale, almeno secondo la lavagna di William Hill. Si parte con la Lazio di mister Inzaghi, che vola in Romania per incontrare il CFR Cluj, alla prima apparizione in un torneo europeo dalla stagione 2012/13, quando fu eliminato dalla fase a gironi della Champions League. La formazione biancoceleste, dopo un buon avvio in campionato, deve cercare di macinare buoni risultati anche all’estero: gli ultimi quattro match europei, infatti, sono stati privi di risultati positivi per i ragazzi di Inzaghi. Questo esordio potrebbe quindi essere un buon punto di partenza per cercare di raddrizzare la tendenza negativa, vista la quota favorevole (1.88). Più difficile la partita della squadra romena che, nonostante l’appoggio di casa, vede il segno 1 moltiplicare la posta per 4.33; pareggio a 3.40. Occhi puntati sull’attaccante laziale Felipe Caicedo che, se dovesse segnare il primo goal del match, varrebbe 7.50. Luci puntate invece sullo stadio Olimpico per il match tra Roma e Istanbul Basaksehir. Anche in questo caso sarà la formazione della capitale a partire con i favori delle quote, visto il moltiplicatore di 1.42 assegnato in caso di vittoria giallorossa. Lo storico della formazione turca in Europa non è dei più rosei, vista l’unica vittoria in dieci match; la quota degli ospiti in questa partita infatti non promette una vittoria facile, ma sarebbe certamente radditizia in caso di stravolgimento dello scenario (segno 2 a quota 7.00). Il pareggio rimane un’opzione da 4.60.

Tra gli altri match della giornata, da tenere d’occhio le partite delle squadre impegnate nei gironi E e J, interessanti rispettivamente per Lazio e Roma. In campo questa sera Rennes e Celtic in un match che sembra riservare grandi colpi di scena per il gruppo della Lazio, visto il grande equilibrio previsto per questa partita. Leggermente avanti sulla lavagna di William Hill la formazione francese a 2.40, inseguita a stretto giro dagli scozzesi a 3.10. La squadra di casa non ha mai vinto contro il Celtic, avendo riportato un pareggio e una sconfitta nei precedenti incontri europei. Nell’altro girone si gioca invece Borussia M’gladbach – Wolfsberger: partita facile per la formazione di casa, quotata a 1.36, mentre il successo degli avversari austriaci moltiplica ciascuna giocata per 8.00. Il Borussia viene da una striscia positiva di dieci giornate da imbattuta in Europa League: questa statistica rende ancora più difficili l’impresa avversaria e il pareggio, offerto in vetrina per 5.00.