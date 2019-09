Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb della 6^ giornata: Milan-Fiorentina da Over

Pronostici Serie A – Nemmeno il tempo dei bilanci per la 5^ giornata che già si torna in campo per il nuovo turno del massimo campionato italiano. Sabato di grande passione, si prende il via con la partita tra Juventus e Spal, i bianconeri sono lanciati e non hanno intenzione di fermarsi, la squadra di Semplici è in piena crisi e non sembra in grado di poter impensierire il club bianconero. Alle 18 la risposta dell’Inter contro la Sampdoria, in campo la prima contro l’ultima ma questa volta la squadra di Conte può veramente fermarsi, la trasferta contro i blucerchiati è comunque insidiosa. L’Atalanta ha intenzione di confermarsi in trasferta contro il Sassuolo, il Napoli in casa contro il Brescia, trasferta per la Roma contro il Lecce. Scontri salvezza a Udine e Cagliari, ultima chiamata per Giampaolo nella sfida tra Milan e Fiorentina. Nel posticipo di lunedì in campo Parma e Torino.

Pronostici Serie A