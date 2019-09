Pronostici Serie A, le quote di William Hill: riscatto Napoli, Atalanta e Juventus favorite

La sesta giornata di Serie A parte sabato pomeriggio con Juventus–Spal. La formazione bianconera è imbattuta in casa da ben ventitré incontri nel massimo campionato: dopo quella del Liverpool, si tratta della seconda striscia positiva più lunga nei cinque maggiori campionati europei in corso. Statistica non di buon auspicio per gli sfidanti, quotati infatti a 17.00 sulla lavagna di William Hill. Ben più semplice il punto di vista dei bianconeri, che in caso di vittoria moltiplicherebbero la posta in gioco per 1.24; il pareggio rimane un’opzione alta a 5.80. Si prosegue poi con Sampdoria – Inter. I nerazzurri hanno iniziato la stagione alla grande e ora vantano cinque successi di fila: non arrivano a sei vittorie consecutive dal lontano 1966/67. Se domani sera dovessero eguagliare il record di trionfi ininterrotti, la quota da considerare sarebbe 1.66. Meno rosea la prospettiva per i blucerchiati, attualmente ultimi in classifica a soli 3 punti. Interessante il moltiplicatore associato alla vittoria dei padroni di casa, che moltiplica la quota di cinque volte e mezzo (5.50). La X, che regalerebbe un punto a ciascuno, vale invece poco meno di quattro (3.90). La giornata di sabato si conclude con il match tra Sassuolo e Atalanta. Guardando alla vetrina di William Hill, risulta favorita la formazione nerazzurra (2.00), inseguita dai neroverdi che finora hanno registrato un andamento altalenante in termini di vittorie e sconfitte (rispettivamente due e tre). Il successo dei ragazzi di De Zerbi è proposto a 3.60; poco distante il pareggio, fissato a 3.80.

Domenica il lunch match è dedicato a Napoli – Brescia. Sono solo tre i punti di distanza tra le due squadre, ma colmare questo divario sembra difficile per gli ospiti, visto lo scarto tra i moltiplicatori assegnati da William Hill: in netto vantaggio la formazione di Ancelotti (1.27), contro la quota 11.00 associata all’eventuale successo bresciano. Pareggio valido per 6.00. Trasferta pugliese per la Roma, che incontra il Lecce allo stadio comunale Giardiniero. Vantaggio per i giallorossi (1.75) rispetto al moltiplicatore di 4.60 assegnato alla vittoria dei padroni di casa, mentre la X spicca in lavagna a 4.00. Anche l’altra formazione della capitale, la Lazio, ha in programma uno scontro facile almeno sulla carta: la formazione di Inzaghi ospita infatti il Genoa allo stadio Olimpico. I padroni di casa arrivano da una sconfitta fuori casa contro l’Inter e spingeranno sull’acceleratore per evitare un altro k.o.: il segno 1 è offerto a 1.47, contro i 7.00 validi in caso di successo rossoblù. Se il risultato si fermasse invece su un pareggio, ogni giocata verrebbe moltiplicata per 4.75. Partita tirata quella che attende Udinese e Bologna. La formazione bianconera non trova il goal da ben tre match: solo nel 1986 aveva fatto peggio, rimanendo a secco per quattro partite di fila. Per cercare di raddrizzare questo andamento, l’undici di Tudor spera in una vittoria, offerta da William Hill a quota 2.87. Leggermente più in discesa invece la partita per i rossoblù di Mihajlović, che in caso di successo moltiplicherebbero le giocate di due volte e mezzo (2.50). Più alto il valore della X (3.40). Trasferta sarda per il Verona, che incontra il Cagliari. L’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 1996 e anche questa volta la X non sembra a portata di mano (3.40). Avanti invece l’undici di Maran, che potrebbe centrare i tre punti per 2.10. Più complessa la partita per i gialloblù del Verona che, se dovessero trovare la vittoria, moltiplicherebbero ogni giocata per 3.70. In serata è in programma il big match che vede coinvolti Milan e Fiorentina. I viola sono riusciti a trovare il primo successo di questa stagione solo nello scorso incontro a scapito della Samp, ritrovandosi così a cinque punti in classifica, ma ancora lontani dalla zona calda della classifica. Solo un punto in più per i rossoneri, il cui avvio di campionato non è stato dei migliori. San Siro potrebbe comunque aiutare la formazione di Gianpaolo, che sulla lavagna di William Hill rimane favorita per la vittoria a 2.30. Il successo degli ospiti si attesta invece più alto, moltiplicando ogni giocata per 3.40, quota più alta persino del pareggio (3.20). Interessanti le Quote Maggiorate dedicate ai due bomber: se infatti il primo goal del match fosse firmato da Rafael Leao o Federico Chiesa, le giocate varrebbero rispettivamente 8.50 e 9.00.

Chiude la sesta giornata la partita del lunedì sera che vedrà scendere in campo Parma e Torino. Morale alto per i granata, che proprio ieri sera hanno trovato una bellissima vittoria in rimonta sul Milan. È infatti dedicata a loro quota più bassa per i tre punti (2.30), mentre il successo della formazione gialloblù moltiplicherebbe la posta per 3.20. Il pareggio non si allontana molto dal segno 2 ed è proposto a 3.40.