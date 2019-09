Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb per la 4^ giornata: fattore campo per Benevento, Pescara e Empoli

Pronostici Serie B – Si torna in campo per il campionato di Serie B, si gioca la 4^ giornata. Il turno prende il via con l’anticipo del venerdì, Frosinone chiamato al riscatto dopo il ko contro l’Entella, servono i tre punti in casa contro il Venezia. Match davanti al pubblico amico per il Benevento contro il Cosenza, il Crotone impegnato in trasferta contro la Cremonese in una partita che si preannuncia scoppiettante. L’Empoli non può fallire in casa contro il Cittadella, scontro per la salvezza tra Livorno e Pordenone, il Pescara può sorprendere l’Entella. Il Chievo contro il Pisa può conquistare i tre punti.

Pronostici Serie B