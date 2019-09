Pronostici Serie B, i consigli di CalcioWeb per la 6^ giornata: il Trapani torna al gol, primo pari Cittadella

PRONOSTICI SERIE B – Dopo il turno infrasettimanale, la Serie B torna in campo per la sesta giornata. Tanti i match interessanti a partire dall’anticipo del venerdì tra Pescara e Crotone. Sabato spicca Empoli-Perugia, domenica si gioca Benevento-Entella. L’Ascoli, capolista, è di scena a Cremona nel posticipo. I consigli di CalcioWeb per gli appassionati di scommesse.

– La squadra di Inzaghi segna e subisce, i liguri hanno regalato 5 Under finora. Potrebbe invertirsi la tendenza. SPEZIA-TRAPANI GOAL – Liguri sconfitti nettamente ad Ascoli Piceno nel turno infrasettimanale, Trapani a secco di gol da 4 giornate. Difficile fare 5.

