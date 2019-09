Pronostici Serie A, le quote di Sisal Matchpoint per gli anticipi di domani

Neanche il tempo di archiviare la 4° giornata che il campionato riparte con il turno infrasettimanale valido per la 5° giornata. Tra gli anticipi, Brescia-Juventus, una sfida che suscita interesse soprattutto per il ritorno sui campi della Serie A di Mario Balotelli. Il bresciano, dopo aver scontato le 4 giornate di squalifica, è pronto a scendere in campo e, quello contro i campioni d’Italia, sarà un importante banco prova. Le Rondinelle si presentano al match con un bottino di 2 vittorie e 2 sconfitte, la squadra di Sarri è reduce dal successo – seppur sofferto – contro l’Hellas Verona. Ai bianconeri serve continuità per restare in scia dell’Inter, che viaggia da prima in classifica a punteggio pieno. Il pronostico è tutto a favore della Juventus che, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, dovrebbe avere vita facile al Rigamonti: gli ospiti sono infatti avanti a 1.40, per l’impresa del Brescia si sale a quota 8.00 mentre il pareggio vale 4.75. Sicuri gli scommettitori, il 97% ha puntato sulla squadra di Sarri.

In campo anche Hellas Verona e Udinese, entrambe sconfitte nello scorso turno proprio da Juventus e Brescia. La gara ha tutte le sembianze di una sfida salvezza, con i friulani che dopo la vittoria alla prima contro il Milan, ora sono in scia negativa da 3 partite consecutive; i gialloblù non se la passano meglio, con appena un punto in più e due ko di fila. Le quote di Sisal Matchpoint sono in bilico, conducono i padroni di casa, a 2.65, vicinissimi i veronesi a 2.75, il pareggio viaggia a 3.25. Il 51% crede nel successo dei gialloblù, per il 30% la gara finirà in parità.