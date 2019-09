Pronostici Serie A, le quote di Sisal Matchpoint per la quinta giornata

Il piatto forte della quinta giornata di campionato è la sfida di San Sito tra Inter e Lazio. La squadra di Conte, capolista in solitaria, va a caccia del 5° successo in altrettante sfide in questo avvio di campionato. Dall’altra parte la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Parma, che vuole rilanciarsi dopo un avvio zoppicante, con molte

difficoltà emerse soprattutto in trasferta. Contro i biancocelesti, l’Inter non vince da 4 incontri casalinghi ma, visto l’ottimo momento di forma dei nerazzurri, la vittoria stavolta non dovrebbe mancare. La pensano così i bookmaker di Sisal Matchpoint che favoriscono gli uomini di Conte, a quota 2.00, per il successo della Lazio si sale a 3.75, il pareggio vale 3.50. Si schierano con l’Inter anche gli scommettitori, l’87% ha infatti scelto il segno 1 nel match.

Da non perdere la sfida tra i due bomber più in forma: Lukaku da una parte, con 3 reti in 4 gare, e Immobile dall’altra, con un gol in più all’attivo in 4 presenze. Su tabellone Matchpoint i due attaccanti sono i protagonisti della scommessa 1X2 marcatori, ovvero chi segnerà di più nell’incontro: il nerazzurro è favorito a 3.00, a 4.15 il biancoceleste, mentre lo stesso numero di gol è l’opzione più probabile, a 1.90. Anche il Napoli non vuole fermarsi e restare in scia dell’Inter capolista. Gli azzurri ospitano il Cagliari al San Paolo e, anche se i sardi arrivano da una doppia vittoria con Parma e Genoa, hanno il pronostico nettamente a favore. Il segno 1 si gioca a un rasoterra 1.22, il blitz dei rossoblù al San Paolo è a 12 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 6.50.

Plebiscito tra gli scommettitori, il 98% ha puntato sulla vittoria degli uomini di Ancelotti. Mertens torna titolare e si candida a finire sul tabellino marcatori, la sua rete è a 1.75, ma occhio alla doppietta contro una difesa che subisce tanto: la doppia marcatura è a 4.75. Promette spettacolo Roma – Atalanta, sfida tra due dei migliori attacchi del campionato. I giallorossi tra campionato ed Europa League hanno inanellato 3 vittorie consecutive, i

bergamaschi, dopo la batosta all’esordio di Champions, sono riusciti a rimontare un passivo di 2 reti alla Fiorentina nell’ultima di campionato. Quote in bilico, avanti i capitolini a 2.25, i nerazzurri inseguono a 3.00, il segno X vale 3.75. Più decisi gli scommettitori, il 75% ha puntato sull’affermazione romanista, il 10% sul blitz della Dea. Nelle 10 reti messe a segno dalla Roma in questo inizio stagione, sta contribuendo non poco Kolarov, in un momento di forma eccezionale. Con la rete al Bologna, il serbo ha raggiunto quota 6 centri su

punizione diretta: solo Messi – con 12 realizzazioni – ha fatto meglio dal 2017 ad oggi. Il La firma di Kolarov sul match con l’Atalanta vale 5.50.