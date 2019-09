Pronostici Serie A, le quote di William Hill per la quinta giornata

Il calcio d’inizio della quinta giornata di campionato è affidato a Verona e Udinese, che si fronteggeranno alle ore 19.00: avanti nei pronostici la formazione di casa che, forte dei 2.60 associati alla sua vittoria, cercherà di mettere a segno tre punti preziosi. Nelle ultime cinque partite interne di Serie A i gialloblù hanno ottenuto solo un punto. Un eventuale successo non farebbe che confermare anche la bella prestazione messa in campo contro la Juventus nella scorsa giornata. Più alto il moltiplicatore assegnato ai friulani, la cui vittoria varrebbe quasi tre volte la posta (2.90). Il pareggio è offerto a quota 3.20. In serata sarà il turno della Juventus, ospite in casa del Brescia. Favoritissimi i bianconeri (1.55), che affronteranno Balotelli, new entry tra i biancocelesti. La partita dei padroni di casa sembra in salita, visti i 6.50 offerti da William Hill per il segno 1; la X vale 4.00.

Mercoledì sera si continua con Roma – Atalanta. I giallorossi sono leggermente avanti nei pronostici (2.25) rispetto alla formazione di Gasperini, che rincorre a 3.10. I nerazzurri hanno sempre fatto punti nelle ultime otto trasferte di Serie A, eguagliando la loro miglior striscia di imbattibilità esterna nel massimo campionato, che risaliva al 1992. Occhi puntati sulle Quote Maggiorate, che valutano da 7.50 la capacità della Roma di rimanere in vantaggio in entrambi i tempi e di spezzare così il record positivo dei bergamaschi. Il pareggio si attesta alto a 3.70. La Spal ospiterà il Lecce in quello che sarà il primo incontro tra le due squadre in Serie A. I passati match disputati in Serie B tra le due formazioni parlano di grande equilibrio: ben nove dei quattordici scontri sono infatti terminati con un pareggio. L’esperienza della Spal maturata nel massimo campionato potrebbe però fare la differenza: favoriti i padroni di casa (1.95) contro i 4.00 offerti in caso di vittoria dei pugliesi. L’opzione pareggio si attesta poco distante, a quota 3.60. Si continua con il match in programma tra Fiorentina e Sampdoria. Difficilissimo l’inizio di campionato per i viola, che si ritrovano attualmente ultimi in classifica con soli due punti. Di poco migliore la situazione per i blucerchiati, che finora hanno raccolto solo tre punti. La lavagna di William Hill sembra dare fiducia alla formazione di Montella che, a quota 1.70, guadagna il titolo di favorita, contro i 5.00 offerti in caso di vittoria avversaria; il pareggio si gioca invece a 4.00. Match equilibrato quello che vede opposti Parma e Sassuolo. La striscia di risultati casalinghi per i gialloblù non è delle migliori, dato che hanno riportato solo due vittorie in quattordici partite, ma sembra che la ruota stia finalmente per girare, viste le quote proposte da William Hill: 2.62 per il segno 1 e 2.70 per il trionfo neroverde. Solo un pareggio finora tra queste due formazioni in Serie A: se un’altra X si aggiungesse alle statistiche, il moltiplicatore da considerare sarebbe 3.50. Partita sul filo del rasoio anche per Genoa e Bologna, con moltiplicatori non distanti tra loro, rispettivamente 2.37 e 2.90. Queste due squadre non pareggiano due incontri di fila nella competizione dal 1990: se fosse questa la volta giusta per introdurre una novità su questo fronte, il moltiplicatore in questione varrebbe 3.60. Trasferta difficile per i rossoblù del Cagliari, ospiti del Napoli al San Paolo. La terza classificata ha vinto sette delle ultime otto gare interne di Serie A contro i sardi, realizzando sempre almeno due goal a partita: se anche questa sfida dovesse prendere una piega positiva per i partenopei, il moltiplicatore da considerare sarebbe 1.20. Se, al contrario, fossero gli ospiti a trionfare a Napoli, ogni euro puntato varrebbe 15 volte la posta (15.00). Sulla lavagna di William Hill la X spicca a 7.00. La quinta giornata sarà anche il palcoscenico della sfida tra Inter e Lazio. Ulteriore giornata impegnativa per i nerazzurri all’interno di un tour de force non indifferente: dopo la vittoria del derby di Milano e dopo lo scontro con i biancocelesti, gli uomini di Antonio Conte saranno infatti impegnati in Champions League contro il Barcellona e con la Juventus in campionato. Sarà importantissimo quindi per i nerazzurri chiudere al più presto, e in maniera positiva, la sfida contro la Lazio. William Hill prevede una vittoria interna dell’Inter (2.00), mentre un capovolgimento dello scenario a favore della formazione di Inzaghi varrebbe 3.80; pareggio poco distante dal segno 2 a 3.60.

Chiude la quinta giornata di Serie A la sfida tra Torino e Milan. Due vittorie e due sconfitte per entrambe le formazioni, ma per William Hill sono i granata a essere i favoriti in questa occasione: 2.50 la quota associata al segno 1, mentre il successo milanista moltiplicherebbe per oltre tre volte la posta (3.10); alto anche il pareggio, in vetrina a 3.20.