Pronostici Serie A, tutto pronto per la sesta giornata: le quote di Sisal Matchpoint

Alla sesta giornata di campionato, tutti rincorrono l’Inter. La squadra di Conte è prima da sola a punteggio pieno, con 5 vittorie su 5 gare, 10 gol fatti e solo 1 subito. Un ruolino di marcia perfetto che i nerazzurri non vogliono interrompere, l’obiettivo è la sesta vittoria consecutiva a Genova, contro una Sampdoria in piena crisi. I blucerchiati sono ultimi in classifica, con 3 punti in 5 partite che fanno tremare la panchina di mister Di Francesco. Fermare la capolista sembra complicato, come si nota anche nelle quote degli esperti di Sisal Matchpoint che favoriscono nettamente l’Inter: la vittoria nerazzurra è proposta a 1.65, il successo doriano vale 5.00, il pareggio è a 4.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sulla sesta vittoria interista. In caso di sconfitta della Sampdoria, potrebbe concretizzarsi l’ipotesi esonero per Di Francesco, dato

a 1.70. Altro testa coda di giornata è Juventus – Spal, i bianconeri hanno faticato con le neo promosse Verona e Brescia, vincendo in rimonta, ma con i ferraresi non sembrano esserci problemi per gli uomini di Sarri. Il successo bianconero è a un rasoterra 1.28, si sale a 11 per l’impresa della Spal allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 5.50. In questo avvio di stagione la Spal ha subito gol in ogni partita per un totale di 11 reti subite: la Juve potrebbe dilagare, l’1 combinato all’Over 2,50 è a 1.85.

Brutta battuta d’arresto per il Napoli, sconfitto dal Cagliari, un KO che ha fatto scivolare i ragazzi di Ancelotti già a -6 dall’Inter. Gli azzurri affrontano la neo promossa Brescia, squadra da non sottovalutare che è riuscita a spaventare anche la Juventus. La vittoria è però d’obbligo per i campani, nettamente avanti a 1.25 contro il 10.00 della vittoria delle Rondinelle e il 6.50 per il segno X. Sicuri di un immediato riscatto azzurro anche gli

scommettitori, il 98% ha puntato sulla vittoria dei padroni di casa. Da tenere d’occhio Donnarumma, sorpresa di questo inizio stagione: l’attaccante bresciano ha segnato già 4 reti in 5 giornate e si candida a bucare anche la porta del Napoli: il suo gol è a 3.50. Tira aria di tempesta in casa Milan, con la Fiorentina i rossoneri devono evitare il terzo ko consecutivo dopo le sconfitte rimediate nel derby e contro il Torino. La Viola è reduce dal

successo con la Sampdoria che ha interrotto una striscia negativa che durava da ben 18 giornate, ma ha poche chance nel match di San Siro. La squadra di Giampaolo conduce a 2.30, il secondo successo consecutivo dei toscani si gioca a 3.30, il pareggio vale 3.20. Indecisi gli scommettitori, il 45% ha puntato sulla vittoria milanista, il 30% crede nel blitz della Fiorentina. Sale al terzo posto in classifica l’Atalanta che, secondo i bookmaker, si

confermerà con il Sassuolo: nerazzurri avanti a 2.10, a 3.25 i neroverdi. In cerca di riscatto le romane: la Lazio dopo il ko con l’Inter, ospita il Genoa e dovrebbe tornare facilmente ai 3 punti, proposti a 1.48 contro il 6.50 della vittoria rossoblù. La Roma, reduce dalla sconfitta con l’Atalanta, va a Lecce ed è favorita a 1.72, la vittoria dei pugliesi è a 4.50 mentre il pareggio vale 4.00.