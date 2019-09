Psg, Icardi è già un caso: l’attaccante isolato da alcuni compagni [DETTAGLI]

Dopo un tira e molla durato per tutta l’estate Icardi ha deciso di lasciare l’Inter, l’attaccante ha sposato il progetto del Psg per rilanciarsi dopo gli ultimi mesi in tribuna con il club nerazzurro, l’argentino però non sembra essersi ambientato a Parigi. Infatti secondo quanto riporta l’Equipe l’accoglienza da parte dei suoi connazionali sarebbe stata più fredda del previsto, in particolar modo a causa di Angel Di Maria e Leandro Paredes che sono molto vicini a Messi che a sua volta è amico di Maxi Lopez, i due calciatori sarebbero stati invitati a non agevolare l’ambientamento nello spogliatoio del Psg, una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Nei primi giorni Icardi è stato sempre immortalato prevalentemente con Keylor Navas e Sergio Rico, altri due nuovi acquisti, lo spogliatoio sembra quindi intenzionato a voltare le spalle all’ex Inter.