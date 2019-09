Psg, Neymar non è soddisfatto: “sono nel peggior momento della mia carriera”

“Ho commesso diversi sbagli e sono consapevole del fatto che recuperare la fiducia non sara’ facile, dico solo che sbagliare e’ umano e che gli errori ti permettono di imparare e crescere”. Sono le dichiarazioni rilasciate in un’intervista rilasciata al “Mirror”, da parte di Neymar, il brasiliano è tornato decisivo dopo un’estate molto calda sul fronte calciomercato. “Quando un giocatore sta bene e sente la fiducia, in campo rischia anche qualche giocata in piu’, fa cose diverse e questo e’ molto importante – ha spiegato Neymar -. Sono nel peggior momento della mia carriera, ho avuto due infortuni gravi negli ultimi due anni e il gol mi mancava. Ora sto lavorando affinche’ i brutti momenti non tornino”, ha dichiarato l’attaccante del Psg.