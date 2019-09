Psg, si apre un nuovo spiraglio per Neymar: può rescindere nel 2020 grazie ad una normativa FIFA [DETTAGLI]

Il desiderio di Neymar era quello di lasciare il Psg per tornare al Barcellona. La volontà del calciatore non ha coinciso con la chiusura dell’affare. La richiesta del Psg è stata ritenuta troppo alta dai blaugrana, che ad un passo dalla definizione si sono tirati indietro. Come riporta il “Mundo Deportivo“, gli avvocati di Neymar hanno studiato a lungo le normative Fifa alla ricerca di una scappatoia legale per risolvere unilateralmente il contratto firmato dall’attaccante nel 2017 con i parigini. E l’hanno trovata: già diversi i precedenti come il caso Webster del 2008 e il caso Matuzalem del 2009. Neymar potrebbe appellarsi all’articolo 17 sul trasferimento dei giocatori, che dal 2001 consente a un giocatore di recedere unilateralmente dal contratto con un club anche senza quella che viene definita una giusta causa.

Il costo della risoluzione sarebbe determinato dalla Fifa: gli avvocati di Neymar lo stimano in circa 170 milioni. Fonti legali specializzate in questo tipo di casi hanno confermato al ‘Mundo Deportivo’ che Neymar nel 2020 potrebbe lasciare il Psg proprio grazie nell’articolo 17, dopo il pagamento della compensazione corrispondente. La prossima estate, la situazione di Neymar presenterà i requisiti per poter effettuare la rescissione unilaterale senza il rischio di sanzioni, non contemplate dalla Fifa se il giocatore è al di fuori di quello che viene chiamato il periodo protetto: i primi tre anni se, al momento della firma del contratto, il giocatore ha meno di 28 anni. L’altro requisito è quello di non rinnovare, sempre nel ‘periodo protetto’, il contratto iniziale.