Qualificazioni Euro 2020, sfida infinita Germania-Olanda: secondo i bookie Werner protagonista

Nella serata di ieri successo dell’Italia in trasferta contro l’Armenia, adesso continua il programma valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Piatto forte con la gara tra Germania ed Olanda, la partita arriva a distanza di dieci mesi dal doppio scontro in Nations League che portò la retrocessione della Germania, ko ad Amsterdam (3-0) e che non è andata oltre il pareggio per 2-2 a Gelsenkirchen. Adesso però lo scenario è diverso, i tedeschi sono a punteggio pieno nel girone e come riporta Agipronews sono favoriti, su Stanleybet.it la vittoria di Löw è a 1,95, la rivincita di Koeman è a 3,40 mentre il pareggio vale 3,80. Tanti i cannonieri possibili: caldissima la quota, 1,95, per Timo Werner, autore di un inizio strepitoso in Bundesliga mentre per l’Olanda a 2,75 Depay, una rete invece dello juventino de Ligt vale 6 volte la posta.