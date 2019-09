Qualificazioni Europei 2020: l’Italia torna in campo con le quote di William Hill

È tutto pronto per l’avvio della nuova fase di qualificazione agli Europei 2020. Giovedì sera la formazione guidata da mister Mancini volerà a Erevan per incontrare la nazionale armena allo stadio Vazgen Sargsyan. Partita in discesa per l’Italia che, secondo le previsioni di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, non dovrebbe avere difficoltà nel portare a casa un successo (quota a 1.22). L’Armenia avrà del filo da torcere, invece, visto il moltiplicatore a doppia cifra per il segno 1, fissato a 13.00. Il pareggio, in vetrina a 6.00, rischierebbe di rovinare la differenza punti, che potrebbe rivelarsi fondamentale per il passaggio turno. Il CT italiano dovrà rivedere lo schema di gioco, visto l’infortunio che costringerà Chiellini a stare lontano dal campo di calcio per diversi mesi. Al suo posto sarà quindi il turno di Alessio Romagnoli, che affiancherà Bonucci davanti alla porta di Gigi Donnarumma, il quale dovrebbe tornare titolare. La linea offensiva italiana dovrebbe invece rimanere invariata rispetto alle ultime partite, con il tridente composto da Chiesa, Insigne e l’unica punta Belotti. Grande attesa soprattutto per quest’ultimo, protagonista anche della Quota Maggiorata che lo propone a 6.00 come Primo Marcatore. Stuzzicante anche l’opzione di vittoria italiana per 2-0 a fine primo tempo, che permetterebbe di moltiplicare ogni euro puntato per 6.75.

Sempre giovedì si giocheranno i match delle altre squadre presenti nel girone dell’Italia, il gruppo J: Bosnia Erzegovina – Liechtenstein e Finlandia – Grecia. Le quote del bookmaker inglese sembrano aver già scritto il risultato del match tra Bosnia e Liechtenstein, visti i moltiplicatori posizionati quasi agli estremi opposti. La formazione di casa, infatti, potrà approfittare di questo incontro per scaldare i motori e assicurarsi una vittoria facile (1.01), in attesa degli scontri più ardui per riuscire a passare il turno. Discorso opposto per la nazionale del piccolo Paese europeo che, in caso di vittoria a sorpresa, moltiplicherebbe la posta per 71 volte per chi punterà sul loro successo. La quota offerta da William Hill per il pareggio è pari invece a 19.00. Match sulla carta più spettacolare quello che attende Finlandia e Grecia. Favorita la formazione di casa, che per 2.05 vede la vittoria del match a portata di mano. Rincorre la squadra ellenica, la quale potrebbe quadruplicare ogni euro in palio in caso di successo; il pareggio si attesta a metà strada con moltiplicatore 3.10.

Le quote in dettaglio*:

Giovedì 5 settembre

13.00 Armenia, 6.00 pareggio, 1.22 Italia

1.01 Bosnia Erzegovina, 19.00 pareggio, 71.00 Liechtenstein

2.05 Finlandia, 3.10 pareggio, 4.00 Grecia