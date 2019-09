Quote Europa League: impegno più facile per la Roma, qualche insidia per la Lazio

Dopo la due giorni di Champions League, questa sera in campo l’Europa League. Queste le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le sfide che riguardano le due squadre italiane impegnate nella competizione, ovvero Lazio e Roma.

La prima a scendere in campo è la Lazio di Inzaghi, impegnata in casa del Cluj. Partita che potrebbe nascondere delle insidie per i biancocelesti, quotati a 1.78 per la vittoria. Il successo dei romeni in lavagna Better è quotato a 4,55. A seguire all’Olimpico scende in campo la favorita Roma (a 1,35) contro l’Istanbul Basaksehir (a 8,00) che è arrivato secondo nel proprio campionato nazionale dietro il Galatarasay. Anche il club turco, come il Cluj, ha partecipato alle qualificazioni di Champions League ma è stato eliminato dall’Olympiacos. Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata per queste due partite e per tutti i match di Europa League.