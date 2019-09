Quote Serie A, per Sisal Matchpoint Juventus e Inter favorite: tutte le altre proposte

Dopo la pausa Nazionale, il campionato ritorna con il big match Fiorentina – Juventus. La squadra di Montella va a caccia di una vittoria che manca addirittura dal 17 febbraio scorso, dopo il ko con il Napoli all’esordio infatti, è arrivata la seconda sconfitta contro il Genoa e quindi zero punti in classifica. Il match con i Campioni d’Italia non sembra l’ideale per un’inversione di rotta, la Juventus si presenta alla sfida forte delle due vittorie con Parma e Napoli ed è nettamente avanti nel pronostico di Sisal Matchpoint: il successo bianconero si gioca a 1.72, per l’impresa dei toscani si sale a 5.00, il pareggio viaggia a 3.75. Anche gli scommettitori credono negli uomini di Sarri – che al Franchi farà finalmente il suo esordio ufficiale sulla panchina bianconera – il 91% ha scelto il segno 2. Chi non ha mai perso giocando contro la Juventus è il colpo di mercato della viola Ribery che, in 5 gare di Champions contro la Juve, ha collezionato 3 successi e 2 pareggi senza però mai segnare. Il primo gol del francese ai bianconeri, nonché il primo con la maglia viola, è a 5.00. Tra le fila della Juventus si candida protagonista Cristiano Ronaldo, reduce da cinque reti in due partite nella pausa nazionali: la sua doppietta è a

6.25.

Sconfitto proprio dalla Juventus nella scorsa giornata, il Napoli cerca il riscatto immediato nel match casalingo con la Sampdoria, una delle squadre peggiori di questo avvio campionato. I blucerchiati non solo non hanno mai vinto, ma in due gare hanno già incassato ben 7 gol, segnandone solo 1, per giunta su rigore. Le quote sono sbilanciate verso gli azzurri, avanti a un rasoterra 1.28, si sale a 11.00 per il blitz doriano, il pareggio vale 5.75. La partita è una sfida tra le due peggiori difese delle prime due giornate di campionato, entrambe con 7 gol subiti: la gara si preannuncia da Over 2,50, a 1.42, e da Gol, a 1.80. È iniziato bene invece il campionato dell’Inter che, a San Siro contro l’Udinese, può fare il tris di vittorie: il terzo successo consecutivo dei nerazzurri infatti è a 1.33, a 10.00 i friulani, con il pareggio a 5.00. Dalla parte degli uomini di Conte anche gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 1. Grande partenza nel campionato italiano per Romelu Lukaku, due reti nelle prime due gare per lui: la terza sembra molto probabile, il gol ai friulani vale 1.70. Dopo il pareggio nel derby, la Lazio vuole tornare a vincere e il match di Ferrara contro la Spal – che ha perso le prime due – sembra in discesa. I biancocelesti comandano il pronostico a 1.65, il primo successo stagionale della Spal è a 5.75, il segno X vale 3.75. Ancora a secco di vittorie invece la Roma che, dopo due pareggi, dovrebbe conquistare i primi 3 punti nella gara interna con il Sassuolo, mai vincente nei suoi 12 precedenti con i capitolini. Il tabù resiste a guardare le quote, gli uomini di Fonseca sono favoriti a 1.72, a 4.50 la vittoria ospite. Turno favorevole anche per il Milan, avanti nella trasferta a Verona contro l’Hellas a 1.65 contro il 5.75 dei gialloblù, così come per l’Atalanta, a 2.10 nel match del Ferarris con il Genoa, dato a 3.30.