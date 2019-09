Quote Serie B, il Benevento vola: Inzaghi favorito per il primo posto

Il campionato di Serie B continua a regalare emozioni, è il momento dei bilanci dopo le prime giornate del torneo cadetto. Ottimo inizio da parte del Benevento che ha conquistato altri tre punti contro il Cosenza, si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra di Filippo Inzaghi che punta senza mezzi termini al primo posto in campionato. Un inizio veramente ottimo per il Benevento che è balzato in avanti anche nelle quote, nelle scommesse 888sport.it sulla squadra prima in classifica a fine stagione, i giallorossi hanno agganciato l’Empoli (a -2 in classifica) a 4,50, davanti al Frosinone offerto a 7,00. Quota alta, a 10, riporta Agipronews, per Cremonese e Perugia, mentre l’Entella è a 13,00 nonostante l’ottimo avvio, stessa quota per il Pescara poi il Chievo (12,00).