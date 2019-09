La rassegna stampa di lunedì 9 settembre – Italia ci 6, Reclerc [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – Sui quotidiani in edicola oggi, 9 settembre, si parla dei due fatti principali avvenuti nella giornata di ieri: la vittoria della Nazionale italiana e il trionfo di Leclerc nel Gran Premio di Monza. Sono 6 su 6 per l’Italia di Mancini che si è sbarazzata anche della Finlandia con le reti di Immobile e di Jorginho su calcio di rigore. Dopo 9 anni Monza torna a colorarsi di rosso grazie al giovane fenomeno Charles Leclerc, autore di una gara strepitosa. Spazio anche all’arrivo di Maradona sulla panchina del Gimnasia La Plata e al bronzo dell’Italia femminile di volley. In alto la FOTOGALLERY.