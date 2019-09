La rassegna stampa di sabato 28 settembre – Giam(Burrasca), Conte alla rovescia, le mosse della Juve [FOTO]

RASSEGNA STAMPA – I quotidiani sportivi in edicola oggi, 28 settembre, si proiettano al sesto turno di campionato, ma si parla anche di calciomercato. La Gazzetta dello Sport apre con “Giamburrasca”, facendo una crasi tra l’allenatore del Milan Giampaolo e il celebre personaggio interpretato da Rita Pavone. In taglio alto si parla del mercato della Juventus, con Paratici che pensa già al futuro. I bianconeri sono sulle tracce di Tonali, che sta facendo molto bene con il Brescia e di Zaniolo, obiettivo già in passato. Il Corriere dello Sport fa un salto temporale di una settimana, andando al 6 ottobre, data della super sfida Inter-Juventus. Il titolo del quotidiano romano è un gioco di parole: “Conte alla rovescia”. Spazio anche ai cori razzisti dei tifosi del Brescia a Pjanic, con la chiusura della curva delle Rondinelle ordinata dal Giudice Sportivo. Tuttosport parla di un nuovo stadio per la Juventus. In taglio alto le parole di Pulici, che incorona Belotti come suo erede. In alto la FOTOGALLERY.