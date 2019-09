Razzismo, l’Everton al fianco di Moise Kean: l’iniziativa del club inglese [FOTO]

Si parla tanto di razzismo in questo periodo. A far riemergere questo episodio fu l’ex attaccante della Juventus Moise Kean in occasione della gara di Cagliari della scorsa stagione. Proprio il calciatore, adesso all’Everton, è protagonista dell’iniziativa del club inglese nella gara che si giocherà sabato contro il Manchester City. Verrà infatti esposto, a Goodison Park, un enorme striscione in italiano con la scritta in italiano ‘No al razzismo’ e il volto dell’attaccante italiano. Questo l’annuncio, con tanto di foto, dell’Everton sul proprio profilo Twitter.

💙 | “The banner is beautiful because racism is horrendous and we have to fight against the racists.”

Moise Kean has thanked the fans behind the anti-racism banner which will be displayed on Saturday against @ManCity. #alltogethernow #NoAlRazzismo @kickitout

— Everton (@Everton) September 25, 2019