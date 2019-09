Razzismo, al via gli incontri tra il ministro Spadafora e i rappresentanti dello sport italiano

Una situazione da prendere di petto quella del razzismo. Vincenzo Spadafora, neoministro dello Sport, ha definito “non accettabile” che in Italia si prosegua su questa linea e non si sia imparato niente. Purtroppo siamo indietro rispetto ad altri Paesi. Kessié, Lukaku, Dalbert, la situazione è sempre la stessa. Oggi è in programma un incontro tra Spadafora, Gravina e Miccichè, in cui la lotta al razzismo è il primo punto all’ordine del giorno. Ci saranno incontri con tutti: Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Tennis e via così.

Nel Consiglio federale del primo ottobre si discuterà una proposta che prevede una doppia strada: da una parte la cancellazione della responsabilità oggettiva per quelle società che collaborano fattivamente con le forze dell’ordine per individuare i responsabili, dall’altra parte punizioni per chi non affronta il problema. Si potrebbe avere anche un irrigidimento delle norme anti-violenza e dei Daspo.