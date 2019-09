Razzismo, la rivelazione shock della calciatrice brasiliana Ludmila da Silva [FOTO]

Il razzismo non è un problema solo italiano. Ne sa qualcosa Ludmila da Silva, 25enne attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale brasiliana, che ha denunciato un certo ‘clima’ anche in Spagna. Ludmila ha postato su Instagram un video in cui ritrae l’atteggiamento di un uomo della sicurezza in un supermercato nei suoi confronti . “Dopo essere arrivata in un supermercato, la sicurezza si sta avvicinando”, spiega la giocatrice, mentre un vigilante passa velocemente alle sue spalle. Un atteggiamento che, a suo dire, si ripete ogni volta in qualunque market. “E’ spaventoso, non posso nemmeno mettere la mano nella mia borsa perché possono pensare che sto rubando qualcosa. Questo è scandaloso e succede ogni volta che vado al supermercato”, aggiunge la Silva, rivolgendosi ai suoi followers.