Cori Lukaku, Thuram durissimo: “In Francia si sospendono le gare, in Italia si parla e basta. E’ un paese sessista, razzista ed omofobo”

Dopo i fatti di Cagliari-Inter, ad esprimere un pensiero in merito è un ex calciatore che ha deciso di combattere in maniera importante il razzismo: Lilian Thuram. L’ex difensore di Parma e Juventus, al ‘Corriere dello Sport’, ha parlato del fenomeno, concentrandosi sulla gara di domenica ma anche più in generale.

“Gli italiani non hanno imparato la lezione? Cosa possono imparare se da tanti anni si parla e non si fa niente. Bisogna muoversi, prendere delle decisioni. Chi comanda evidentemente non considera gravi i ‘buu’ o il razzismo. C’è tanta gente che parla e poi non fa niente. Per me chi non fa niente è d’accordo con chi fa ‘buu’. In Francia sospendono le partite, in Italia non ricordo prese di posizioni così forti.

“Italia paese razzista? Per un italiano è difficile dire che l’Italia è razzista, idem per un francese la Francia. E’ una cosa che capisco perché non è facile vedere le cose come sono realmente quando sei emotivamente coinvolto. L’Italia è sessista, omofoba e razzista come quasi tutti i paesi. A me l’Italia piace: da voi ho vissuto bene e ho tanti amici”.