Real Madrid, Zidane ha tre partite per convincere: aleggiano i nomi dei sostituti

Zidane criticato dopo la sconfitta in Champions League contro il Psg. Risultato pesante e prestazione deludente quella del Real Madrid a Parigi. Avvio di Liga discreto, non entusiasmante e gioco che non convince. Ecco che la dirigenza madrilena non è affatto contenta. E dire che in estate si sono spesi 303 milioni. Alcuni nuovi acquisti non sembrano riuscire ad incidere (vedi Hazard). C’è anche da sottolineare che a Parigi mancavano Sergio Ramos e Modric, due colonne del Real Madrid dei tempi d’oro. Ma è troppo poco per giustificare un lento declino. Zidane, a questo punto, rischia grosso. Le prossime gare (Siviglia, Osasuna e Atletico Madrid) decideranno il futuro del tecnico francese. Sul francese si stagliano due ombre pesanti. Una è quella di Massimiliano Allegri, già cercato in passato e adesso non vincolato da alcun contratto. L’altra pista sarebbe un ritorno: José Mourinho. Insomma, Zidane ha tre partite per convincere altrimenti saluterà, ancora una volta, Madrid.