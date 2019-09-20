Risultati Bundesliga, 5^ giornata: il programma completo e la classifica

RISULTATI BUNDESLIGA – Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la Bundesliga. La quinta giornata si apre venerdì con Schalke 04-Mainz. Sabato il Bayern ospita il Colonia, il Leverkusen sfida l’Union Berlino. Domenica big match tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Il programma completo.
VENERDI’ ORE 20,30
- SCHALKE 04-MAINZ
SABATO ORE 15,30
- BAYERN MONACO-COLONIA
- FRIBURGO-AUGSBURG
- HERTA BERLINO-PADERBORN
- BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLINO
ORE 18,30
- WERDER BREMA-RB LIPSIA
DOMENICA ORE 15,30
- BORUSSIA M- FORTUNA DUSSELDORF
- EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA D.
CLASSIFICA
- RB LIPSIA 10
- BORUSSIA DORTMUND 9
- FRIBURGO 9
- BAYERN MONACO 8
- WOLFSBURG 8
- SCHALKE 7
- BORUSSIA M. 7
- LEVERKUSEN 7
- EINTRCHT F. 6
- WERDER BREMA 6
- FORTUNA DUSSELDORF 4
- UNION BERLINO 4
- HOFFENHEIM 4
- AUGSBURG 4
- COLONIA 3
- MAINZ 3
- PADERBORN 1
- HERTA BERLINO 1