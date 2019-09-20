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Risultati Bundesliga, 5^ giornata: il programma completo e la classifica

Risultati Bundesliga - Torna il campionato tedesco. Si gioca la quinta giornata. Gli aggiornamenti sulle gare e la classifica

da Carmelo Barilla'
A cura di Carmelo Barilla'
risultati Bundesliga
LaPresse

RISULTATI BUNDESLIGA – Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la Bundesliga. La quinta giornata si apre venerdì con Schalke 04-Mainz. Sabato il Bayern ospita il Colonia, il Leverkusen sfida l’Union Berlino. Domenica big match tra Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund. Il programma completo.

VENERDI’ ORE 20,30

  • SCHALKE 04-MAINZ

SABATO ORE 15,30

  • BAYERN MONACO-COLONIA
  • FRIBURGO-AUGSBURG
  • HERTA BERLINO-PADERBORN
  • BAYER LEVERKUSEN-UNION BERLINO

ORE 18,30

  • WERDER BREMA-RB LIPSIA

DOMENICA ORE 15,30

  • BORUSSIA M- FORTUNA DUSSELDORF
  • EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA D.

CLASSIFICA

  1. RB LIPSIA 10
  2. BORUSSIA DORTMUND 9
  3. FRIBURGO 9
  4. BAYERN MONACO 8
  5. WOLFSBURG 8
  6. SCHALKE 7
  7. BORUSSIA M. 7
  8. LEVERKUSEN 7
  9. EINTRCHT F. 6
  10. WERDER BREMA 6
  11. FORTUNA DUSSELDORF 4
  12. UNION BERLINO 4
  13. HOFFENHEIM 4
  14. AUGSBURG 4
  15. COLONIA 3
  16. MAINZ 3
  17. PADERBORN 1
  18. HERTA BERLINO 1

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Risultati Bundesliga, 5^ giornata: il programma completo e la classifica
RISULTATI BUNDESLIGA – Dopo la tre giorni di coppe europee, torna in campo la…
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