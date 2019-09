Risultati Ligue 1, 6^ giornata: il programma completo e la classifica

Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche per la Ligue 1, un turno che promette grande spettacolo ed emozione. La giornata prende il via con la partita tra Strasburgo e Nantes, sabato di grande spettacolo con tanti match avvincenti. Il Marsiglia affronta in casa il Montpellier, match davanti al pubblico amico per il Nizza che dovrà vedersela con il Dijon, promette emozioni la sfida tra il Reims ed il Monaco che si trova nelle zone bassissime della classifica ed ancora non ha assaporato la gioia della vittoria. Domenica in campo i campioni in carica del Psg, sfida di alta classifica contro il Lione. Ecco il programma della giornata e la classifica.

Risultati Ligue 1

STRASBURGO-NANTES VENERDI’ ORE 20.45

MARSIGLIA-MONTPELLIER SABATO ORE 17.30

BORDEAUX-BREST SABATO ORE 20

METZ-AMIENS SABATO ORE 20

NIMES-TOLOSA SABATO ORE 20

NIZZA-DIJON SABATO ORE 20

REIMS-MONACO SABATO ORE 20

RENNES-LILLA DOMENICA ORE 15

ANGERS-ST.ETIENNE DOMENICA ORE 17

LIONE-PSG DOMENICA ORE 21

La classifica