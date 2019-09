Risultati Serie C, 4^ giornata: il programma completo e le classifiche

RISULTATI SERIE C – Quarta giornata in Serie C. Si parte al sabato con i 3 anticipi, uno per girone. Subito di scena il Monza capolista nel girone A. I brianzoli ricevono la Pro Vercelli. Nel girone B apre Gubbio-Fano; nel girone C si gioca Casertana-Rieti. Ricchissimo, come sempre, il programma domenicale. Nel girone A spicca Olbia-Alessandria. Il big match del girone B è Padova-Carpi, la sfida di cartello del girone C si gioca di lunedì: Bari-Reggina. Il programma completo e le classifiche.

RISULTATI SERIE C

GIRONE A

SABATO ORE 20,45

MONZA PRO VERCELLI

DOMENICA ORE 15

ALBINOLEFFE-PIANESE

CARRARESE-PISTOIESE

LECCO-SIENA

OLBIA-ALESSANDRIA

PONTEDERA-NOVARA

ORE 17,30

GOZZANO-GIANA ERMINIO

JUVENTUS U23-PRO PATRIA

PERGOLETTESE-AREZZO

RENATE-COMO

CLASSIFICA Monza 9 Renate 6 Pro Vercelli 6 Pontedera 6 Novara 6 Como 6 Olbia 6 Pianese 6 Alessandria 5 Albinoleffe 4 Carrarese 4 Pistoiese 4 Robur Siena 3 Arezzo 3 Lecco 3 Pro Patria 2 Gozzano 2 Pergolettese 1 Juventus U23 0 Giana Erminio 0 GIRONE B SABATO ORE 20,45 GUBBIO-FANO DOMENICA ORE 15 IMOLESE-MODENA

PIACENZA-FERMANA

SAMBENEDETTESE-ARZIGNANOCHIAMPO

SUDTIROL-REGGIO AUDACE ORE 17,30 CESENA-TRIESTINA

FERALPISALO’-VIRTUS VERONA

VICENZA-RIMINI

PADOVA-CARPI

RAVENNA-VIS PESARO CLASSIFICA Padova 9 Reggio Audace 7 Carpi 7 Piacenza 7 Vis Pesaro 6 L.R. Vicenza 5 Rimini 5 Sambenedettese 4 Triestina 4 Sudtirol 4 Feralpisalò 4 Arzignano Valchiampo 3 Cesena 3 Fermana 3 Gubbio 2 Imolese 2 Ravenna 1 Alma Juventus Fano 1 Modena 1 Virtusvecomp Verona 1 GIRONE C SABATO ORE 20,45 CASERTANA-RIETI DOMENICA ORE 15 CATANIA-VITERBESE

PAGANESE-VIRTUS FRANCAVILLA

TERAMO-CAVESE

TERNANA-MONOPOLI ORE 17,30