Risultati Serie D, oggi in campo girone B e C, il programma completo

Risultati Serie D – Scendono in campo oggi, per quanto concerne la prima serie dilettantistica nazionale, il girone B e il girone C. Gran parte delle gare al pomeriggio (consueto fischio d’inizio alle ore 15), una alle 18 e tre in serata, tra le 20 e le 20.30. Nel girone B molto interessante è la sfida tra Scanzorosciate e Tritium, due delle tre squadre a punteggio pieno. Tre squadre a 6 punti anche nel girone C: impegni casalinghi per Ambrosiana e Cartigliano, va invece in trasferta il Cjarlins Muzane. Il programma completo.

GIRONE B

MERCOLEDI’

ore 15

Caravaggio-Legnano

Inveruno-Castellanzese

Levico Terme-NibionnOggiono

Milano City-Folgore Caratese

Scanzorosciate-Tritium

Sondrio-Bolzano

Villa Alme-USD Dro

ore 20

Pontisola-Virtus Bergamo

ore 20:30

Pro Sesto-Brusaporto

Seregno-Arconatese

GIRONE C

MERCOLEDI’

ore 15

Adriese-Este

Ambrosiana-Vigasio

Caldiero Terme-Villafranca

Campodarsego-Delta Rovigo

Cartigliano-Feltre

Chions-Mestre

Clodiense-Cjarlins Muzane

Legnago Salus-Montebelluna

Luparense San Paolo-San Luigi

ore 18

Belluno-Tamai