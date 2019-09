Risultati Serie A live, 6^ giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

RISULTATI SERIE A – Si riparte, anzi si continua. Non ci si è mai fermati, con il turno infrasettimanale di mezzo, e la Serie A mette la… sesta. Sfida a distanza al sabato tra Juventus e Inter, distanziate da due punti e di fronte la prossima settimana. I bianconeri ospitano la Spal, i nerazzurri vanno in casa della Samp. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata.

SABATO

ore 15

Juventus-Spal

ore 18

Sampdoria-Inter

20.45

Sassuolo-Atalanta

DOMENICA

ore 12.30

Napoli-Brescia

ore 15

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Udinese-Bologna

ore 18

Cagliari-Verona

ore 20.45

Milan-Fiorentina

LUNEDI’

ore 20.45

Parma-Torino

CLASSIFICA