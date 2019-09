Roma-Atalanta live, le formazioni ufficiali: dentro Spinazzola, Smalling e Zaniolo, fuori Duvan Zapata

ROMA-ATALANTA LIVE – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko

Atalanta: Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Gomez.