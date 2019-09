Roma, Fonseca non si accontenta: “il primo tempo non mi è piaciuto”

“La partita contro la Lazio e’ stata molto importante per crescere. Ci ha permesso di capire gli errori, abbiamo parlato con i giocatori e abbiamo corretto quel che andava cambiato“. Sono le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del successo della Roma per 4-0 sul Basaksehir, ottimo debutto in Europa League. “Non mi e’ piaciuta la prima frazione di gioco perche’ abbiamo sbagliato spesso il pressing e la fase offensiva – ha spiegato il tecnico giallorosso ai microfoni di Sky Sport – Ma nella ripresa abbiamo fatto una buona partita con molte occasioni. Tutti i giocatori devono essere coinvolti nella costruzione di gioco e la squadra deve mantenere distanze corte nei reparti”. Fonseca decisivo per la permanenza di Dzeko. “Ho parlato molto con Edin. Tutti i componenti della Roma sono stati importanti nel convincerlo a restare. Il mio gioco e’ ideale per lui e il giocatore si e’ convinto”, ha concluso il tecnico giallorosso.