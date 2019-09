Roma-Istanbul Basaksehir 0-0 live, partiti!

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR LIVE – Debutto anche per la Roma in Europa League. I giallorossi, tra le principali candidate alla vittoria finale, devono partire al meglio davanti al pubblico amico. Avversario della prima giornata della fase a gironi è l’Istanbul Basaksehir, squadra turca. La Roma è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo per 4-2 nella terza giornata di Serie A. Fonseca dà spazio a diverse seconde linee per l’impegno europeo. Nelle fila turche occhio sopratutto all’imprevedibilità degli esterni offensivi. Le formazioni ufficiali della gara.

1′- PARTITI.

ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Caicara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Aleksic, Topal, Kahveci; Visca, Gulbrandsen, Arda Turan.