Roma, pericolo buche a Trigoria: tra le vittime anche Dzeko e la mamma di Zaniolo

Tutto il mondo è paese. Anche i calciatori hanno gli stessi nostri problemi. Il problema delle buche a Roma è risaputo. Ora sono i giocatori giallorossi ad alzare la voce. Come riporta Leggo, le strade che portano a Trigoria sono piene di voragini e i calciatori sono costretti a fare lo slalom tra le buche per evitare danni alle proprie autovetture. Chi è a Roma da più tempo ha ormai preso dimistichezza con il problema e sapendo dove sono le buche le evita. Diverso per i nuovi arrivati. Le buche killer hanno segnato già le gomme e i cerchioni di Juan Jesus, Dzeko, Perotti e di Francesca Costa, la mamma di Zaniolo. Il Comune, preso atto della protesta ufficiale della Roma, ha fatto sapere che i lavori sono già previsti per fine ottobre. Fino a quel momento ci sarà da attendere e stringere i denti.