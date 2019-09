Roma, Petrachi: “Schick me lo hanno richiesto più club, per Kalinic vedremo domani”

“Trovo assurdo che ancora oggi si parli di calciomercato, che è aperto, mentre le squadre stanno giocando la seconda giornata di campionato. Le regole vengono fatte purtroppo da chi non ha mai giocato al calcio e da chi non conosce l’ansia e le emozioni di chi deve scendere in campo”. Queste le parole di Gianluca Petrachi, direttore sportivo del team giallorosso, a pochi minuti dal via di Lazio-Roma, ai microfoni di Sky Sport. “Schick me lo hanno richiesto più volte e più club. Per Kalinic aspetto di capire domani cosa succederà. Per oggi mi concentro invece sulla partita, domani ne sapremo di più”, ha concluso il ds della Roma.