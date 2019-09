Roma-Sassuolo, campanello d’allarme per De Zerbi

“La Roma ha fatto una grandissima partita ma noi l’abbiamo agevolata. Noi non siamo stati precisi nel primo tempo e ci siamo lasciati andare dopo il 2-0, fino al loro poker. Abbiamo avuto molte occasioni e avremmo potuto fare piu’ gol”. Sono le dichiarazioni del tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, al termine di Roma-Sassuolo, match della terza giornata di serie A. “Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa in piu’ con un baricentro piu’ basso e puntando la difesa avversaria per fare male. Nel primo tempo abbiamo subito tre gol per tre palle perse; nella seconda frazione di gioco abbiamo deciso di non forzare il passaggio”, ha spiegato l’allenatore del Sassuolo in conferenza stampa.