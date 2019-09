Roma, Smalling si presenta: “La Serie A è sempre stata un obiettivo. Il razzismo è inaccettabile”

“La Serie A è sempre stata un obiettivo, è una grande opportunità di crescita”. Così Chris Smalling, 29 anni, nel giorno della sua presentazione a Trigoria. “C’è subito stato sintonia con il mister – ha aggiunto il neo difensore della Roma, ex Manchester United – Fonseca vuole una squadra che pressa, con difensori aggressivi. E’ stata una gran bella settimana”. Quello di Fonseca, ammette, “è un tipo di calcio che dà responsabilità ai difensori centrali. Il mister vuole una difesa che presa alto e questo è adatto per dimostrare le mie qualità”. Si passa poi a parlare dei cori discriminatori: “Il razzismo è un fenomeno inaccettabile che va estirpato, non riguarda solo l’Italia ma tutto il mondo. Occorre cambiare le cose. Serve un ricambio generazionale, che i giovani si comportino diversamente. E’ triste che queste cose accadano nei tempi moderni”.

Si passa poi a parlare di obiettivi: “La Roma ha tutte le carte in regola per vincere l’Europa League. E’ tra le più forti del torneo”. Infine, una battuta sullo stile di vita vegano: “Quando ho parlato con il club, tutti erano consapevoli di quali fossero le mie attività nel sociale e quale fosse il mio stile di vita, la mia alimentazione. In questo senso, mi ha subito messo in contatto col nutrizionista e lo chef, mi hanno sottoposto diversi menu personalizzati. Non ho avuto nessuna preoccupazione a riguardo”.