Roma, Totti: “Finalmente una vittoria. Inzaghi? Non gli do consigli sennò mi dicono che sono della Lazio”

“Un po’ tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l’inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro”. Sono le parole di Francesco Totti in un’intervista a Sky Sport.

“Razzismo? Sono nel calcio da 30 anni e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti non ce ne saranno e non si riuscirà a prendere quei pochi dementi che fanno sempre le stesse cose. Simone Inzaghi? E’ un amico ma non gli do consigli sennò dicono che sono della Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi”.