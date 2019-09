Roma, Totti promuove Mkhitaryan: “Può portare qualità e quantità”. Poi si parla di Pellegrini e Aquilani

“Mkhitaryan può portare tanta qualità e anche quantità alla Roma. Spero che si adatti subito al calcio italiano. A Roma sarà apprezzato: ha tanta tecnica e molta voglia di far bene”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Lorenzo Pellegrini è un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Alberto Aquilani è un amico: speriamo che faccia un percorso importante da allenatore. Ha buone prospettive, penso che possa far bene”, ha aggiunto Totti, parlando degli ex compagni Pellegrini, giovedì sera protagonista con la maglia azzurra, e Aquilani, da poco nominato tecnico della Primavera della Fiorentina.