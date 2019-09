Roma, Zaniolo: “Spero di diventare bravo come Totti, ma il mio idolo era Kakà”

“Non sono Totti ma un giorno spero di essere bravo come lui”. Nicolò Zaniolo ha le idee chiare. Il 20enne centrocampista giallorosso sa di avere tanta strada ancora davanti: “Non mi aspettavo un impatto del genere arrivando dalla Primavera e avendo tanto da imparare – racconta in un’intervista al ‘Guardian’ – Ho fatto anche il mio debutto in Nazionale, che è stata una sorpresa, ma ho ancora tanti obiettivi. Ho imparato molto dalla scorsa stagione ma ora devo andare avanti e continuare a spingere”. Zaniolo rivela di aver “imparato a concentrarmi su quello che è importante, il calcio. Mi alleno più duramente, mi concentro di più, ho obiettivi importanti e tutte queste cose mi hanno aiutato a migliorarmi tecnicamente in campo ma anche fuori”. Zaniolo si sente in debito con Di Francesco: “Gli devo molto, ha avuto fiducia in me sin dall’inizio e mi ha aiutato tanto. Se non fosse stato per lui, non sarebbe arrivata questa svolta”.

Kakà come idolo: “Era il perfetto trequartista: forte, tecnicamente perfetto e capace di fare gol e assist. E’ quello che ho sempre voluto diventare. Vedo ancora i suoi filmati, studio come si muoveva e cerco di portare alcune cose sue nel mio tipo di gioco”, Zaniolo aggiunge: “Non è facile arrivare al top, comporta molti sacrifici e tempo e devi continuare a crederci anche quando pensi che non succederà. E una volta che arrivi al top, è ancora più difficile rimanerci”. “Il miglior giocatore che ho affrontato? Sicuramente Ronaldo. Anche Modric mi ha impressionato per come usa la palla e per come si muove. E’ piccolo ma è difficile togliergli la palla. Come difensore dico Varane: è veloce, molto tecnico e forte. E’ quasi impossibile superarlo nell’uno contro uno”.

E come compagno di squadra, avere avuto De Rossi al proprio fianco è stato un privilegio: “Daniele è sempre stato un leader e una persona fantastica, per cui è facile imparare da lui e altri giocatori d’esperienza, io ho soprattutto imparato l’umiltà – ammette Zaniolo – Aveva tempo per tutti, tifosi, staff, giocatori, e fuori dal campo si preparava bene ed era sempre concentrato sulla Roma. Sto provando a fare altrettanto, a mettere la Roma al centro di tutto”.