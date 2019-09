Rooney in versione “sindacalista”: l’attaccante chiede stipendi più elevati per i calciatori statunitensi

Wayne Rooney, ex capitano dell’Inghilterra, e attuale giocatore del DC United negli Stati Uniti, ha fatto un appello, chiedendo che i giocatori americani della Major League Soccer (MLS) siano pagati di più. L’ex attaccante del Manchester United, che tornerà in Inghilterra come player-coach al Derby County alla fine della stagione, ha detto che i suoi compagni di squadra statunitensi meritano lo stesso trattamento delle stelle straniere reclutate nelle squadre della MLS. “Io sento che i giocatori americani sono sottopagati”, ha detto Rooney a Espn. ”Sento che meritano di avere più soldi per rimanere in linea con il calcio nel resto del mondo e in termini di sport americani”. Tre giocatori per squadra possono guadagnare più del tetto massimo di $ 10.192 a settimana imposto nella lega, ma Rooney afferma che non è giusto per i talenti nazionali. ”Non lo dico a mio beneficio, ovviamente non sarò in questo campionato nella prossima stagione. Penso che sia giusto per quei giocatori che stanno svolgendo lo stesso lavoro in quanto tutti hanno il diritto di guadagnare più soldi”.